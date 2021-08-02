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    На Київщині для п’ятьох відпочивальників вихідні завершилися трагічно

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    Рятувальники дістали з води чотирьох потопельників - На Київщині для п’ятьох відпочивальників вихідні завершилися трагічно
    Рятувальники дістали з води чотирьох потопельників
    Фото: ДСНС

    У с. Літки тривають пошуки чоловіка, що потонув у Десні

    У минулі вихідні на водоймах Київщини загинули четверо людей, пошуки ще однієї особи тривають. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 1 серпня до оперативно-диспетчерської служби 24 Державної пожежно-рятувальної частини смт Баришівка надійшло повідомлення, що в с. Власівка потонув чоловік. На місці рятувальники за допомогою гумового човна та багра провели пошуки загиблого. Тіло чоловіка підняли на берег.

    У цей же день рятувальниками 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів було піднято на поверхню тіло жінки, що потонула в місцевому кар’єрі.

    Також особовим складом 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та працівниками рятувальної станції м. Українка піднято на поверхню тіло чоловіка, що потонув в с. Рудики в р. Козинка.

    Того ж дня особовим складом 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе було піднято на поверхню тіло чоловіка, що потонув в Озері у с. С. Борщагівка Борщагівської селищної територіальної громади.

    1 серпня о 18:28 до оперативно-диспетчерської служби 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари надійшло повідомлення про те що, у с. Літки на річці Десна потонув чоловік. Прибувши рятувальники встановили, що загинув мешканець с. Омельянів, Чернігівської області, 1986 року народження. Пошуки результатів не дали, роботи тривають.

    Рятувальники попереджають:

    • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
    • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
    • температура води повинна бути не нижче +17 °C;
    • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
    • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

    Як повідомлялося, 1 серпня на озері Біле, що в Оболонському районі столиці потонула людина.

    Теги: ДСНС Київщина смерть на воді потонули рятувальники
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    На Київщині для п’ятьох відпочивальників вихідні завершилися трагічно