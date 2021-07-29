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    Зі столичного озера водолази дістали тіло чоловіка

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    Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло з води - Зі столичного озера водолази дістали тіло чоловіка
    Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло з води
    Фото: ДСНС

    Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці

    У середу, 28 липня, в озері Мартишів Дарницького району столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 17:30, повідомляє пресслужба управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Водолази виявили тіло людини на відстані 15 метрів від берега на глибині 7 м.

    Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали та доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

    У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

    Рятувальники попереджають:

    • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
    • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
    • температура води повинна бути не нижче +17 °C;
    • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
    • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

    Як повідомлялося, від початку липня, станом на 24 липня, на українських водоймах потонуло 310 людей, в тому числі майже 40 дітей.

    Теги: Київ ДСНС водойма потонули рятувальники
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    Зі столичного озера водолази дістали тіло чоловіка