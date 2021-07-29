Зі столичного озера водолази дістали тіло чоловіка

Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло з води

Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці

У середу, 28 липня, в озері Мартишів Дарницького району столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 17:30, повідомляє пресслужба управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Водолази виявили тіло людини на відстані 15 метрів від берега на глибині 7 м.

Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали та доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Рятувальники попереджають:

пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °C;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Як повідомлялося, від початку липня, станом на 24 липня, на українських водоймах потонуло 310 людей, в тому числі майже 40 дітей.