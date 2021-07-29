Зі столичного озера водолази дістали тіло чоловіка
Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці
У середу, 28 липня, в озері Мартишів Дарницького району столиці було виявлено тіло людини. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 17:30, повідомляє пресслужба управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Водолази виявили тіло людини на відстані 15 метрів від берега на глибині 7 м.
Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали та доставили тіло чоловіка на берег та передали слідчо-оперативній групі.
Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.
У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.
Рятувальники попереджають:
- пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °C;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Як повідомлялося, від початку липня, станом на 24 липня, на українських водоймах потонуло 310 людей, в тому числі майже 40 дітей.