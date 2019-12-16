У Рівному п'яний чоловік викрав авто та влаштував дві ДТП



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Викрадач знав, що Citroen Jumper не замикався і заводився з допомогою підручних засобів Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП пошкоджено п'ять автомобілів

У Рівному чоловік у стані алкогольного сп'яніння викрав автомобіль і потрапив на ньому у два ДТП, в результаті чого було пошкоджено п'ять автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Рівненській області.

Зазначається, що водій мікроавтобуса скоїв ДТП і намагається втекти з місця події.

«Слідчо-оперативна група встановила, що 43-річний житель викрав автомобіль Citroen Jumper, який належить 53-річному жителю Рівного і був припаркований на автостоянці на вулиці Шевченка обласного центру. Мікроавтобус не замикався і заводився з допомогою підручних засобів. Викрадач про це знав, адже напередодні хотів влаштуватися до власника машини на роботу», - йдеться в повідомленні.

У поліції долали, що перебуваючи за кермом, 43-річний водій не впорався з керуванням і на перехресті вулиць Шевченка-Миру допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert під керуванням 18-річного місцевого жителя.

«Однак після цього він залишає місце ДТП і намагається їхати далі, але вчиняє ще одну автопригоду, пошкодивши ще чотири транспортних засоби. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Водія затримали перехожі та викликали поліцію», - резюмується у повідмоленні.

Раніше у Житомирській області поліцейський за кермом автомобіля на швидкості врізався в дерево, що призвело до загибелі людини.