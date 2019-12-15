На Прикарпатті п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної Сотні



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Загиблий велосипедист – син Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року

33-річний водій на Аudi А6 вчинив наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги

У Івано-Франківській області п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної Сотні Ігоря Ткачука.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області..

Інцидент стався у селі Велика Кам’янка у Коломийському районі. Правоохоронці встановили, що 33-річний водій на Аudi А6 вчинив наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги.

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали. Невдовзі йому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

За інформацією сайту «Галка», загиблий велосипедист – син Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року.

До слова, вчора у Вінниці велосипедист попав під таксі.