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    Події в Україні

    На Прикарпатті п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної Сотні

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    <p>Загиблий велосипедист &ndash; син Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року</p> - На Прикарпатті п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної Сотні

    Загиблий велосипедист – син Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року

    33-річний водій на Аudi А6 вчинив наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги

    У Івано-Франківській області п'яний водій збив на смерть сина Героя Небесної Сотні Ігоря Ткачука.

    Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області..

    Інцидент стався у селі Велика Кам’янка у Коломийському районі. Правоохоронці встановили, що 33-річний водій на Аudi А6 вчинив наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги.

    Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали. Невдовзі йому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

    За інформацією сайту «Галка», загиблий велосипедист – син Героя Небесної Сотні, Героя України Ігоря Ткачука, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року.

    До слова, вчора у Вінниці велосипедист попав під таксі.

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