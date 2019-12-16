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    Новини

    Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)

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    Пішохід пробив головою лобове скло автомобіля - Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)
    Пішохід пробив головою лобове скло автомобіля
    Фото: Інформатор

    Чоловік вийшов на проїжджу частину за кілька метрів від переходу і потрапив під автомобіль

    У неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля. Смертельна аварія трапилася на вулиці Київській, навпроти магазину будівельних матеріалів «Золотий мандарин».

    Від отриманих травм пішохід помер на місці. Про це повідомляє Інформатор.

    Смертельна аварія трапилася близько 20:30. За попередньою інформацією від очевидців, чоловік вийшов на проїжджу частину за кілька метрів від переходу. Водій Toyota Camry не встиг зреагувати і збив пішохода. Удар виявився сильним: чоловік пробив головою лобове скло і від отриманих травм помер ще до прибуття лікарів.

    Загиблому було близько 50 років.

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    Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)
    Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)
    Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)
    Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)
    Під Києвом Toyota збила на смерть чоловіка біля «зебри» (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Остаточні обставини трагічної ДТП встановлюють правоохоронці.

    Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль чоловік
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