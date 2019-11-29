У Києві п’яний водій Ford протаранив Geely і втік із місця ДТП (фото)



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Ford з ознаками механічних пошкоджень патрульні виявили на вулиці Героїв Дніпра Фото: Патрульна поліція Києва

Столичні патрульні оперативно розшукали винуватця аварії

У четвер, 28 листопада, близько 14-ї години сталася ДТП на перетині вулиць Зої Гайдай та Героїв Дніпра у Києві. Аварія трапилася між автомобілями Geely та Ford.

Водій останнього, ймовірно, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Geely. Після скоєного керманич Ford поїхав з місця події, а пасажирка Geely звернулася за медичною допомогою. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За допомогою камер відеоспостереження Smart City патрульні встановили напрямок руху автомобіля, водій якого вчинив ДТП.

Під час відпрацювання виклику патрульні виявили автомобіль, схожий за орієнтуванням, з ознаками механічних пошкоджень на вулиці Героїв Дніпра, а неподалік виявили його власника з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився у присутності двох свідків. До того ж чоловік поводив себе зухвало та агресивно, погрожував патрульним й намагався втекти.

Інспектори затримали громадянина та після складання протоколу за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП передали слідчим.