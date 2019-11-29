На перехресті, де сталася ДТП із Кулебою, встановлять додаткові знаки та патрулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварійне перехрестя на перетині траси М-05 Київ-Одеса та вул. Київської в Києво-Святошинському районі

Станом на 24 листопада на перехресті біля смт Чабани від початку року сталося 28 ДТП

Перехрестя з підвищеним рівнем аварійності біля смт Чабани під Києвом зроблять безпечнішим.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Шляхи врегулювання питання зменшення кількості ДТП на перетині траси М-05 Київ-Одеса та вул. Київської в Києво-Святошинському районі обговорили на виїзній нараді за дорученням очільника області Олексія Чернишова... Під час зустрічі розглянули можливі шляхи розв’язання проблеми на цій ділянці автомобільної дороги з метою підвищення культури водіння та безпеки громадян», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рекомендовано перехрестя траси Київ-Одеса та вул. Київська обладнати дублювальними дорожніми знаками та визначити цю ділянку пріоритетною для чергування нарядом патрульної поліції.

Крім того, Служба автомобільних доріг до кінця наступного тижня має відпрацювати відповідні доручення від Київської ОДА.

У пресслужбі зазначили, що станом на 24 листопада 2019 року на вказаному перехресті від початку року сталося 28 ДТП, внаслідок яких одна людина загинула та вісім постраждало.

До слова, вчора Кулебу в лікарні провідав водій, який разом із ним потрапив у ДТП.

Раніше повідомлялося, що уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Повідомлялося, що загрози життю Миколи Кулеби немає, однак його старший син - у важкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Володимира Мартиненка, перші дані слідства вказують на вину Миколи Кулеби у ДТП.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Миколі Кулебі.