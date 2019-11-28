У Дніпрі фура в’їхала у маршрутку з пасажирами, є постраждалі
Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті
Фото: «Інформатор»
Поштовх від зіткнення був настільки сильним, що автобус розвернуло
У Дніпрі ввечері 28 листопада зіштовхнулися вантажівка і маршрутка Дніпро-Новомосковськ. Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті.
Про це повідомляє «Інформатор».
За попередньою інформацією, фура влетіла у правий бік маршрутки. Поштовх від зіткнення був настільки сильним, що автобус розвернуло, й він зупинився біля паркінгу супермаркету. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів.
На місце події викликали правоохоронців.
Нагадаємо, сьогодні сильний туман призвів до трьох ДТП на мосту в Одесі, є жертви.