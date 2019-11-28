У Дніпрі фура в’їхала у маршрутку з пасажирами, є постраждалі



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Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті Фото: «Інформатор»

Поштовх від зіткнення був настільки сильним, що автобус розвернуло

У Дніпрі ввечері 28 листопада зіштовхнулися вантажівка і маршрутка Дніпро-Новомосковськ. Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті.

Про це повідомляє «Інформатор».

За попередньою інформацією, фура влетіла у правий бік маршрутки. Поштовх від зіткнення був настільки сильним, що автобус розвернуло, й він зупинився біля паркінгу супермаркету. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів.

На місце події викликали правоохоронців.

Нагадаємо, сьогодні сильний туман призвів до трьох ДТП на мосту в Одесі, є жертви.