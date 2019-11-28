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    Події в Україні

    У Дніпрі фура в’їхала у маршрутку з пасажирами, є постраждалі

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    <p>Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті</p> - У Дніпрі фура в’їхала у маршрутку з пасажирами, є постраждалі

    Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті

    Фото: «Інформатор»

    Поштовх від зіткнення був настільки сильним, що автобус розвернуло

    У Дніпрі ввечері 28 листопада зіштовхнулися вантажівка і маршрутка Дніпро-Новомосковськ. Аварія паралізувала майже весь автомобільний рух на проспекті.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    За попередньою інформацією, фура влетіла у правий бік маршрутки. Поштовх від зіткнення був настільки сильним, що автобус розвернуло, й він зупинився біля паркінгу супермаркету. Внаслідок аварії постраждали двоє пасажирів.

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    На місце події викликали правоохоронців.

    Нагадаємо, сьогодні сильний туман призвів до трьох ДТП на мосту в Одесі, є жертви.

    Національна поліція України ДТП громадський транспорт Дніпро вантажівки
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