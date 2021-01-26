На Черкащині п'яна дівчина викрала вантажівку і ледь не скоїла ДТП

Дівчина пройшла огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою пристрою Drager. Результат – 2,58 проміле

Ввечері на автодорозі М–05 черкаські патрульні зупинили вантажівку, якою керувала 21–річна дівчина у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Черкаської області.

«Учора ввечері інспектори взводу патрульної поліції в місті Умань управління патрульної поліції в Черкаській області помітили автомобіль DAF, який рухався з напівпричепом–контейнеровозом зі сторони Одеси. Один з інспекторів звернув увагу саме на цей транспортний засіб, адже вантажівка рухалася дуже повільно та здійснювала незрозумілі маневри на дорозі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що для того, щоб пересвідчитися у справності автомобіля, патрульний подав сигнал з вимогою про зупинку, але водій на сигнал не зреагував.

«На подив патрульного, за кермом автомобіля нікого не було видно. Побігши за вантажівкою, яка рухалася автодорогою, поліціянт вискочив на сходинку порогу транспортного засобу та заглянув у відчинене вікно. За кермом сиділа дівчина, яка не розуміла, як припинити рух. Патрульний швидко зреагував і пояснив, як зупинити вантажівку», – зазначили поліцейські.