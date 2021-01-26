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    Суспільство

    На Черкащині п'яна дівчина викрала вантажівку і ледь не скоїла ДТП

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    На автодорозі М-05 черкаські патрульні зупинили вантажівку, якою керувала 21-річна дівчина - На Черкащині п'яна дівчина викрала вантажівку і ледь не скоїла ДТП
    На автодорозі М-05 черкаські патрульні зупинили вантажівку, якою керувала 21-річна дівчина
    Фото: Нацполіція

    Дівчина пройшла огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою пристрою Drager. Результат – 2,58 проміле

    Ввечері на автодорозі М–05 черкаські патрульні зупинили вантажівку, якою керувала 21–річна дівчина у стані алкогольного сп’яніння.

    Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Черкаської області.

    «Учора ввечері інспектори взводу патрульної поліції в місті Умань управління патрульної поліції в Черкаській області помітили автомобіль DAF, який рухався з напівпричепом–контейнеровозом зі сторони Одеси. Один з інспекторів звернув увагу саме на цей транспортний засіб, адже вантажівка рухалася дуже повільно та здійснювала незрозумілі маневри на дорозі», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці зазначили, що для того, щоб пересвідчитися у справності автомобіля, патрульний подав сигнал з вимогою про зупинку, але водій на сигнал не зреагував.

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    На Черкащині п'яна дівчина викрала вантажівку і ледь не скоїла ДТП
    На Черкащині п'яна дівчина викрала вантажівку і ледь не скоїла ДТП
    Фото: Нацполіція

    «На подив патрульного, за кермом автомобіля нікого не було видно. Побігши за вантажівкою, яка рухалася автодорогою, поліціянт вискочив на сходинку порогу транспортного засобу та заглянув у відчинене вікно. За кермом сиділа дівчина, яка не розуміла, як припинити рух. Патрульний швидко зреагував і пояснив, як зупинити вантажівку», – зазначили поліцейські.

    Теги: ДТП водій автомобіль Умань Черкащина
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