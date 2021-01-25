Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: ВАЗ вилетів з дороги і врізався у стовп

ВАЗ з’їхав у кювет і зіткнувся з електроопорою

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами ДТП з потерпілими

Минулої доби на дорогах Київської області внаслідок ДТП одна людина загинула, ще три отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Дві автопригоди трапились у Білоцерківському районі. Так, на трасі Київ – Одеса поблизу села Іванівка 36-річний водій авто ВАЗ не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де зіткнувся з електроопорою. Керманич загинув на місці події, а його пасажирку з травмами доставлено до лікарні.

Також у місті Біла Церква на нерегульованому перехресті водій автівки Citroen не надав перевагу в русі та зіткнувся з місцевим жителем, який їхав на велосипеді у зустрічному напрямку. Велосипедиста з численними переломами доправлено до медичного закладу.

Крім того, у місті Кагарлик неповнолітній водій легковика Hundai здійснив наїзд на місцевого жителя, який переходив проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Пішохода з численними травмами доставлено до лікарні.

За всіма фактами ДТП, де постраждали люди, поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 24 січня на площі Перемоги в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором.

У ніч на 25 січня на вул. Петрицького у Святошинському районі Києва сталося зіткнення автомобіля Alfa Romeo з металевою електроопорою, в результаті чого водія було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.