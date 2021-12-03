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    У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)

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    Внаслідок зіткнення зі стовпом автомобіль отримав серйозні пошкодження - У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)
    Внаслідок зіткнення зі стовпом автомобіль отримав серйозні пошкодження
    фото: Патрульна поліція Києва

    За результатами алкотесту стан сп'яніння водія у 12 разів перевищував дозволену норму

    2 грудня на проспекті Відрадному в Києві водій порушив правила дорожнього руху, тікав від патрульних поліцейських та скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, увагу патрульних привернув автомобіль ВАЗ 2107, який не виконав вимогу дорожнього знаку «Проїзд без зупинки заборонено». Поліцейські вирушили за автомобілем, але керманич не мав наміру зупинятись й навпаки, пришвидшив рух.

    За декілька кварталів водій ВАЗ не впорався з керуванням та в’їхав в електромережу. У ДТП обійшлося без постраждалих.

    Під час спілкування з керманичем, охоронці порядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння та й в автомобілі лежали порожні пляшки спиртних напоїв. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер на місці. Результат – 2,39 проміле, що майже в 12 разів перевищує дозволену норму.

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    У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)
    У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)
    У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)
    У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)
    фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має такого права) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

    Як повідомлялося, у ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася карколомна ДТП.

    Hyundai врізався в КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль алкогольне сп'яніння
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    У Києві п’яний водій ВАЗ тікав від поліції та в’їхав у стовп (фото)