Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
Водій служби таксі Uklon.протаранив припаркований автомобіль
У соцмережі з‘явилося відео моменту нічної дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Перемоги в Києві. Відео оприлюднив «Київ оперативний».
Як видно на відео, автівка KIA стояла припаркована, як просто на шаленій швидкості в неї влетів автомобіль Hyundai служби таксі Uklon.
Як повідомлялося, у ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася карколомна ДТП.
Hyundai врізався в КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.
1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.