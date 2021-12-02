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    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві

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    Після зіткнення з&nbsp;KIA&nbsp;автівку таксі викинуло на тротуар - Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
    Після зіткнення з KIA автівку таксі викинуло на тротуар
    фото: «Київ оперативний»

    Водій служби таксі Uklon.протаранив припаркований автомобіль

    У соцмережі з‘явилося відео моменту нічної дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Перемоги в Києві. Відео оприлюднив «Київ оперативний».

    Як видно на відео, автівка KIA стояла припаркована, як просто на шаленій швидкості в неї влетів автомобіль Hyundai служби таксі Uklon.

    Як повідомлялося, у ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася карколомна ДТП.

    Hyundai врізався в КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.

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    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві
    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві

    1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль
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    Таксі на шаленій швидкості влетіло в автівку. З'явилося відео нічної ДТП у Києві