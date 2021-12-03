Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку

Жінка збила дівчинку на переході у Вишгороді

Дитина переходила дорогу по «зебрі»

Увечері 2 грудня жінка за кермом автомобіля Peugeot скоїла наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

33-річна жінка скоїла наїзд на «зебрі», розміщеній для привернення уваги водіїв у червоно-білому кольорі, у людному та освітленому місці.

В результаті аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичного закладу. Водійка транспортного засобу не постраждала.

На місці працюють правоохоронці.

Водійка транспортного засобу не постраждала.

Встановлюються усі обставини ДТП.

1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів