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    Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку

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    Жінка збила дівчинку на переході у Вишгороді - Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку
    Жінка збила дівчинку на переході у Вишгороді
    фото: Нацполіція

    Дитина переходила дорогу по «зебрі»

    Увечері 2 грудня жінка за кермом автомобіля Peugeot скоїла наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    33-річна жінка скоїла наїзд на «зебрі», розміщеній для привернення уваги водіїв у червоно-білому кольорі, у людному та освітленому місці.

    В результаті аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичного закладу. Водійка транспортного засобу не постраждала.

    На місці працюють правоохоронці.

    Водійка транспортного засобу не постраждала.

    Встановлюються усі обставини ДТП.

    1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів

    Теги: ДТП жінка Peugeot
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    Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку