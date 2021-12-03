Під Києвом автомобіль збив 10-річну дівчинку
Дитина переходила дорогу по «зебрі»
Увечері 2 грудня жінка за кермом автомобіля Peugeot скоїла наїзд на 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, повідомляє пресслужба поліції Київської області.
33-річна жінка скоїла наїзд на «зебрі», розміщеній для привернення уваги водіїв у червоно-білому кольорі, у людному та освітленому місці.
В результаті аварії дівчинка отримала тілесні ушкодження та доставлена до медичного закладу. Водійка транспортного засобу не постраждала.
На місці працюють правоохоронці.
Водійка транспортного засобу не постраждала.
Встановлюються усі обставини ДТП.
1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів