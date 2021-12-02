На трасі під Києвом перекинувся автомобіль (фото)

Водій автомобіля заснув за кермом

1 грудня близько 23 години на 83 км автодороги Київ–Харків трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Daewoo Lanos. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

На місці ДТП патрульні встановили, що водій не впорався з керуванням, через що авто наїхало на металевий відбійник та перевернулося. Керманич пояснив, що заснув.

Водій та двоє пасажирів не травмувалися.

Поліцейські склали на керманича протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило до ДТП) КУпАП.

Патрульні дали декілька порад, що робити, щоб не заснути за кермом:

добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою, поспіть якнайдовше);

перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;

підтримуйте розмову з пасажирами — цікава розмова відмінно стимулює роботу головного мозку;

тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;

робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;

під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.

Як повідомлялося, в ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі KIA та Hyundai. Від удару автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок. У Hyundai вирвало двигун.