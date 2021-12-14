У Києві сталася ДТП за участю п'яти авто (відео)

Два легкові автомобілі, один вантажний і два позашляховики зіткнулися в Голосіївському районі

На столичній вулиці Академіка Заболотного увечері в понеділок, 13 грудня, сталася масова ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

«Ускладнено рух у напрямку Одеської площі та Московського шосе. Вільно по одній смузі для руху в обох напрямках», – попередили правоохоронці.

Про постраждалих не повідомляється.

Водночас Київ Оперативний оприлюднив відео зіткнення транспортних засобів та наслідків аварії.

Нагадаємо, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).