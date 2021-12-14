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    У Києві сталася ДТП за участю п'яти авто (відео)

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    Масова ДТП у Києві - У Києві сталася ДТП за участю п'яти авто (відео)
    Масова ДТП у Києві

    Два легкові автомобілі, один вантажний і два позашляховики зіткнулися в Голосіївському районі

    На столичній вулиці Академіка Заболотного увечері в понеділок, 13 грудня, сталася масова ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

    «Ускладнено рух у напрямку Одеської площі та Московського шосе. Вільно по одній смузі для руху в обох напрямках», – попередили правоохоронці.

    Про постраждалих не повідомляється.

    Водночас Київ Оперативний оприлюднив відео зіткнення транспортних засобів та наслідків аварії.

    Нагадаємо, 4 грудня п'яний поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».

    Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

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    Теги: ДТП Київ автомобіль
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    У Києві сталася ДТП за участю п'яти авто (відео)