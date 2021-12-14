ДТП на Подолі: автомобіль ледь не влетів у будівлю Нацгвардії (фото)

Автівка виїхала з дороги на тротуар

Автомобіль зупинився за кілька метрів від будівлі

У вівторок, 14 грудня, на вул. Костянтинівській у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Так, у будівлю Головного управління Нацгвардії на вул. Костянтинівській,5 ледь не влетів автомобіль Renault.

Водійка за кермом автівки не впоралася із кермуванням на слизьких, трамвайних коліях і виїхала на тротуар, збивши антипаркувальні бетонні напісфери.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Як повідомлялося, 13 грудня на столичній вулиці Академіка Заболотного сталася масова ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів.

12 грудня ввечері на площі Перемоги в Києві Mercedes протаранив Volkswagen.

У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.

12 грудня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої постраждали двоє малолітніх дітей.