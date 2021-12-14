ДТП на Подолі: автомобіль ледь не влетів у будівлю Нацгвардії (фото)
Автомобіль зупинився за кілька метрів від будівлі
У вівторок, 14 грудня, на вул. Костянтинівській у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Так, у будівлю Головного управління Нацгвардії на вул. Костянтинівській,5 ледь не влетів автомобіль Renault.
Водійка за кермом автівки не впоралася із кермуванням на слизьких, трамвайних коліях і виїхала на тротуар, збивши антипаркувальні бетонні напісфери.
У ДТП обійшлося без потерпілих.
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