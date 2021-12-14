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    ДТП на Подолі: автомобіль ледь не влетів у будівлю Нацгвардії (фото)

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    Автівка виїхала з дороги на тротуар - ДТП на Подолі: автомобіль ледь не влетів у будівлю Нацгвардії (фото)
    Автівка виїхала з дороги на тротуар
    фото: Київ оперативний

    Автомобіль зупинився за кілька метрів від будівлі

    У вівторок, 14 грудня, на вул. Костянтинівській у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Так, у будівлю Головного управління Нацгвардії на вул. Костянтинівській,5 ледь не влетів автомобіль Renault.

    Водійка за кермом автівки не впоралася із кермуванням на слизьких, трамвайних коліях і виїхала на тротуар, збивши антипаркувальні бетонні напісфери.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

    Як повідомлялося, 13 грудня на столичній вулиці Академіка Заболотного сталася масова ДТП – зіткнулися п'ять автомобілів.

    12 грудня ввечері на площі Перемоги в Києві Mercedes протаранив Volkswagen.

    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.

    12 грудня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у результаті якої постраждали двоє малолітніх дітей.

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    Теги: ДТП Київ Нацгвардія автомобіль
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    ДТП на Подолі: автомобіль ледь не влетів у будівлю Нацгвардії (фото)