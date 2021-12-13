На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)

У результаті ДТП постраждали троє людей

12 грудня о 18:30 на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

37-річний приватний підприємець з Черкащини за кермом автомобіля Ford Ecosport не впорався з керуванням та допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Ford Kuga під керуванням 56-річного жителя міста Бориспіль.

Внаслідок автопригоди водій Ford Ecosport та його пасажири, двоє малолітніх дітей п’яти та 11 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні для надання допомоги.

Водій Ford Kuga з тілесними ушкодженнями госпіталізований до Бориспільської лікарні.

Наразі життю учасників автопригоди нічого не загрожує.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, 12 грудня ввечері на площі Перемоги в Києві Mercedes протаранив Volkswagen.

У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.