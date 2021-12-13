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    На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)

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    Ford Ecosport протаранив зустрічну автівку - На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)
    Ford Ecosport протаранив зустрічну автівку
    фото: Нацполіція

    У результаті ДТП постраждали троє людей

    12 грудня о 18:30 на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль–Дніпро сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    37-річний приватний підприємець з Черкащини за кермом автомобіля Ford Ecosport не впорався з керуванням та допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Ford Kuga під керуванням 56-річного жителя міста Бориспіль.

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    На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)
    На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)
    На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)
    фото: Нацполіція

    Внаслідок автопригоди водій Ford Ecosport та його пасажири, двоє малолітніх дітей п’яти та 11 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні для надання допомоги.

    Водій Ford Kuga з тілесними ушкодженнями госпіталізований до Бориспільської лікарні.

    Наразі життю учасників автопригоди нічого не загрожує.

    На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

    Як повідомлялося, 12 грудня ввечері на площі Перемоги в Києві Mercedes протаранив Volkswagen.

    У ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири.

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    Теги: Національна поліція України ДТП діти водій Київщина автомобіль
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    На Київщині зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є діти (фото)