  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві п’яного водія прив'язали до стовпа

    • Розсилка
    Буйного п'яного винуватця аварії і його п'яну пасажирку довелося заспокоювати присутнім водіям і персоналу заправки - У Києві п’яного водія прив'язали до стовпа
    Буйного п'яного винуватця аварії і його п'яну пасажирку довелося заспокоювати присутнім водіям і персоналу заправки

    Поки всі були зайняті бійкою, наркоман намагався обікрасти магазин при АЗС

    На одній зі столичних заправок розігрався цілий «трилер» за участю п'яних, тверезих і наркомана, повідомляє в п'ятницю, 12 квітня, паблік «Київ оперативний».

    Згідно з повідомленням, на одну з АЗС на Кільцевій дорозі Києва заїхав нетверезий водій і тут же влаштував ДТП. Але вважав себе правим і поліз до опонента битися. Водій був настільки буйним, що присутнім водіям і персоналу заправки довелося його прив'язати скотчем до стовпа. У бійці також брала участь пасажир нетверезого водія (теж з явними ознаками алкогольного сп'яніння), яка кидалася на опонентів з пляшкою горілки. Її теж заспокоїли і відправили спати в машину. Під час всього цього дійства не зрозуміло звідки взявся наркозалежний, вирішивши скористатися ситуацією і вкрасти на АЗС пляшку шампанського. Його теж зловили і змусили чекати поліцію.

    «Вважаєте, що бачили все? Може, і так, але цих унікумів - точно ні. Отже, хлопчина з малою нажерлися горілки і поїхали кудись на старенькому Ford (59750KE). Далеко не вийшло, бо бензину не було. Заїхали на ОККО, що на Кільцевій, і відразу ж в'їхали в Toyota. Вийшли і почали качати «права», він поліз із кулаками, за що трохи отримав і був прив'язаний до стовпа, а мала - нападати з порожньою пляшкою з-під горілки. На щастя, її вдалося швидко заспокоїти, і вона пішла спати до машини. У цей же момент який наркозалежний вирішив скористатися ситуацією і вкрасти бутель шампанського. Його ловлять і також крутять. Коротше, нарик на заправці спить і чекає на охорону. Подруга в машині спить під шансон, а алкаш прив'язаний до ліхтаря і чекає на поліцію. Такі справи. Ну, а що - п'ятниця ж», - йдеться в коментарі до відео.

    Читайте також
    ДТП машини водій наркотики АЗС алкогольне сп'яніння магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ