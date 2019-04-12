У Києві п’яного водія прив'язали до стовпа



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Буйного п'яного винуватця аварії і його п'яну пасажирку довелося заспокоювати присутнім водіям і персоналу заправки

Поки всі були зайняті бійкою, наркоман намагався обікрасти магазин при АЗС

На одній зі столичних заправок розігрався цілий «трилер» за участю п'яних, тверезих і наркомана, повідомляє в п'ятницю, 12 квітня, паблік «Київ оперативний».

Згідно з повідомленням, на одну з АЗС на Кільцевій дорозі Києва заїхав нетверезий водій і тут же влаштував ДТП. Але вважав себе правим і поліз до опонента битися. Водій був настільки буйним, що присутнім водіям і персоналу заправки довелося його прив'язати скотчем до стовпа. У бійці також брала участь пасажир нетверезого водія (теж з явними ознаками алкогольного сп'яніння), яка кидалася на опонентів з пляшкою горілки. Її теж заспокоїли і відправили спати в машину. Під час всього цього дійства не зрозуміло звідки взявся наркозалежний, вирішивши скористатися ситуацією і вкрасти на АЗС пляшку шампанського. Його теж зловили і змусили чекати поліцію.

«Вважаєте, що бачили все? Може, і так, але цих унікумів - точно ні. Отже, хлопчина з малою нажерлися горілки і поїхали кудись на старенькому Ford (59750KE). Далеко не вийшло, бо бензину не було. Заїхали на ОККО, що на Кільцевій, і відразу ж в'їхали в Toyota. Вийшли і почали качати «права», він поліз із кулаками, за що трохи отримав і був прив'язаний до стовпа, а мала - нападати з порожньою пляшкою з-під горілки. На щастя, її вдалося швидко заспокоїти, і вона пішла спати до машини. У цей же момент який наркозалежний вирішив скористатися ситуацією і вкрасти бутель шампанського. Його ловлять і також крутять. Коротше, нарик на заправці спить і чекає на охорону. Подруга в машині спить під шансон, а алкаш прив'язаний до ліхтаря і чекає на поліцію. Такі справи. Ну, а що - п'ятниця ж», - йдеться в коментарі до відео.