У Києві реконструювали насосну станцію

Станція «Жовтнева» постачає питну воду жителям частини Солом’янки

У столиці після реконструкції введена в експлуатацію водопровідна насосна станція «Жовтнева», що забезпечує постачання питної води в район Батиєвої гори (просп. Повітрофлотський, вулиць Липківського, Івана Огієнка, Патріарха Мстислава Скрипника та суміжні вулиці). Про це інформують в прес-службі



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Насосна станція «Жовтнева»

Станція «Жовтнева» постачає питну воду жителям частини Солом’янки

У столиці після реконструкції введена в експлуатацію водопровідна насосна станція «Жовтнева», що забезпечує постачання питної води в район Батиєвої гори (просп. Повітрофлотський, вулиць Липківського, Івана Огієнка, Патріарха Мстислава Скрипника та суміжні вулиці). Про це інформують в прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал», повідомляє «Главком».

Обладнання станції «Жовтнева» складається з чотирьох насосних агрегатів. Також до складу станції входять два резервуари чистої води об’ємом 600 і 650 куб. м. Насосне обладнання станції «Жовтнева» було вкрай застарілим, оскільки виготовлені у 40-50-ті роки минулого століття насосні агрегати не відповідали сучасним вимогам економічності та мали високий рівень фізичного зносу. Окрім того, на станції використовувалось енергетичне обладнання, розраховане на напругу 3 кВ, яке в сучасних умовах не застосовується.

Протягом серпня-листопада 2017 року модернізовано обладнання станції з упровадженням сучасних енергоефективних технологій та рішень, а саме:

замінено два насосні агрегати на нові сучасні та економічні,

замінено енергетичне обладнання та мережі електропостачання з переведенням на загальноприйняту напругу 0,4 кВ;

упроваджено частотний привод на насосних агрегатах;

відремонтовано приміщення насосної станції та часткове перекладено водопровідні мережі.

Реконструкція станції «Жовтнева» допоможе посилити надійність водопостачання мешканців та установ, стабілізувати тиск у водопровідних мережах, зменшити аварійність мереж і обладнання, підвищити економічність та ефективність роботи станції.