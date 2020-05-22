Епідемія в Києві: за добу кількість хворих на Covid-19 зросла майже на пів сотні



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Станом на 22 травня нових випадків Covid-19 зафіксовано майже на 20 менше ніж у попередню добу

Станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. За попередню добу збільшення складало 65 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 338 осіб (за минулу добу – 23 людини), померли 58 осіб (за добу 1 людина).

У Київській області зафіксовано 1344 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб. За попередню добу збільшення складало 55 осіб. Загалом одужали 262 людини (за добу 24), померли – 30 людей (за добу одна).

Загалом в Україні підтверджено 20148 випадків Covid-19. Протягом 21 травня отримано 442 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Загалом захворіли 1434 дитини та 3907 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей та 3190 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей та 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 588 людей, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років. Загалом 6585 пацієнтів вже одужали, зокрема 1722 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня, у Києві було підтверджено 2475 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 65 осіб.

У Київській області було зафіксовано 1316 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 55 осіб.