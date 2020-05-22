Київ не може вийти з карантину: показники МОЗ не дозволяють



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Київ не відповідає критеріям, що дозволяють перейти до другого епату послаблення обмежень

З 22 травня в Україні стартує другий етап виходу із карантину. Пом’якшення обмежувальних заходів відбуватиметься за принципом адаптивного карантину – тобто у кожній області окремо.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, готовність до пом’якшення визначатиметься на основі трьох основних критеріїв:

інцидентність (загальна кількість нових випадківCovid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить менш як 50 відсотків;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

Якщо область відповідає критеріям, то вона зможе перейти на наступний етап пом'якшення карантину.

Як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

Як повідомляв «Главком», 12 областей не готові до другого етапу виходу із карантину.

Нагадаємо, 21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

Так, із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня:

у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус);

розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв. м;

відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях.

Із 25 травня в столиці:

відновлять роботу метрополітену;

відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО;

заклади професійно–технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);

відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

При цьому Кличко підкреслив: всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб.

У Київській області зафіксовано 1344 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 28 осіб.