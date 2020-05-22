Чи послабиться карантин у Києві? Кличко розповів про стан справ у столиці (відео)
Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги
Мер столиці відзвітував про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу
Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;
- скільки хворих на пневмонію в Києві;
- про запровадження другого етапу послаблень;
- про ситуацію навколо «Укрбуду»;
- чому в столиці поки не відкриють басейни;
- про оновлення столичного зоопарку.
Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб.
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21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.
Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.