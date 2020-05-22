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    Чи послабиться карантин у Києві? Кличко розповів про стан справ у столиці (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги - Чи послабиться карантин у Києві? Кличко розповів про стан справ у столиці (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

    Мер столиці відзвітував про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу

    Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;
    • скільки хворих на пневмонію в Києві;
    • про запровадження другого етапу послаблень;
    • про ситуацію навколо «Укрбуду»;
    • чому в столиці поки не відкриють басейни;
    • про оновлення столичного зоопарку.

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

    Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

    Віталій Кличко Київ громадський транспорт епідемія карантин кияни коронавірус
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