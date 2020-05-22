Чи послабиться карантин у Києві? Кличко розповів про стан справ у столиці (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

Мер столиці відзвітував про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу

Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;

скільки хворих на пневмонію в Києві;

про запровадження другого етапу послаблень;

про ситуацію навколо «Укрбуду»;

чому в столиці поки не відкриють басейни;

про оновлення столичного зоопарку.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 47 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.