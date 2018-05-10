У Києві романтичне побачення перетворилося на трагедію

Дівчина впала в шахту ліфта з висоти 25 поверху

У середу, 9 травня, на одній із недобудованих висоток на проспекті Перемоги у Києві молода пара вирішила зробити собі романтичне побачення. Все йшло досить непогано, але в якийсь момент романтика перетворилася на трагедію. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний». «Поки достеменно невідомо як, але дівчина (19 років) впала



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Фото: Київ оперативний На місці трагедії працювали рятувальники, лікарі та поліція

Дівчина впала в шахту ліфта з висоти 25 поверху

У середу, 9 травня, на одній із недобудованих висоток на проспекті Перемоги у Києві молода пара вирішила зробити собі романтичне побачення. Все йшло досить непогано, але в якийсь момент романтика перетворилася на трагедію.

Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».

«Поки достеменно невідомо як, але дівчина (19 років) впала в шахту ліфта із висоти 25-го поверху. І хоча рятувальники, лікарі та поліцейські прибули досить швидко і щосили намагалися врятувати дівчині життя — чуда не сталося», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчі, деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.