У Києві романтичне побачення перетворилося на трагедію
- Сьогодні, 09:12
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Дівчина впала в шахту ліфта з висоти 25 поверху
У середу, 9 травня, на одній із недобудованих висоток на проспекті Перемоги у Києві молода пара вирішила зробити собі романтичне побачення. Все йшло досить непогано, але в якийсь момент романтика перетворилася на трагедію.
Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний».
«Поки достеменно невідомо як, але дівчина (19 років) впала в шахту ліфта із висоти 25-го поверху. І хоча рятувальники, лікарі та поліцейські прибули досить швидко і щосили намагалися врятувати дівчині життя — чуда не сталося», - йдеться в повідомленні.
На місці події працювали слідчі, деталі події встановлюються.
Як повідомлялося, 9 травня у Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.