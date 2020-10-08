Заступник Кличка попередив: за погану підготовку до опалювального сезону полетять голови



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Інспекція будинку на вулиці Смоленській, 5/1 Фото: КМДА

Інспекція перевіряє готовність житлових будинків до опалювального сезону

Наразі в Києві 98% будівель підготовлені до пуску тепла, однак в окремих випадках до якості роботи комунальних служб є зауваження. Міська житлово-комунальна інспекція перевірить готовність житлових будинків до опалювального сезону. Відповідне доручення дав заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв під час інспекції будинку на вулиці Смоленській, 5/1 у Солом’янському районі міста, повідомляє пресслужба КМДА.

«Якщо інспектори зафіксують невиконання ключових робіт та безгосподарність на місцях – будемо проводити службові розслідування. Людей, які систематично не виконуватимуть свою роботу, а головне – ігноруватимуть звернення людей, будемо звільняти. Обладнання та інженерні мережі, стан будинків повинні бути такими, щоб безпечно та надійно пройти сезон опалення. Тут халатності немає місця», – сказав Пантелеєв.

Він зауважив, що в Києві різноманітний житлових фонд і є будинки старі, що потребують капітального ремонту.

«Але це ніяк не знімає з комунальних служб відповідальності за санітарний стан чи справність необхідного обладнання. Для цього треба регулярно спускатися в підвали або підніматися на дах, обстежувати трубопроводи тощо. Тут капіталовкладень не треба», – пояснив посадовець.

Сьогодні житлово-комунальна інспекція міста (Управління самоврядного контролю КМДА) отримала завдання перевірити будинки, де є скарги від людей, на предмет готовності до опалювального сезону та аварійних випадків.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, тепломережа столиці готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше.