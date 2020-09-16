Київ уже готовий розпочати опалювальний сезон



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Столиця дочасно закінчила підготовку до опалювального сезону

Тепломережа Києва готова до початку опалювального сезону. Місто може розпочати опалювальний сезон раніше. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Технічно місто вже готове до пуску тепла в мережу. Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Підкреслю, що саме якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути багатьох аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене», - сказав Кличко.

Він також зазначив, що місто готове надати необхідну допомогу управляючим компаніям, ОСББ та іншим житловим об’єднанням, аби вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

«Фахівці «Київтеплоенерго» можуть оглянути справність обладнання і систем. Також закликаю всі ці об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто – зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура», - зазначив Кличко.

Київський міський голова також нагадав, що місто не тільки оновлює тепломережі і замінює аварійні труби, а й запроваджує новітні технології для утримання мереж.

«У новому опалювальному сезоні «Київтеплоенерго» досліджуватиме тепломережі за допомогою дронів із тепловізорами. Головне завдання такої техніки — оперативне виявлення ймовірних пошкоджень та «слабких місць» тепломереж, моніторинг стану енергетичного обладнання», - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у новому опалювальному сезоні комунальне підприємство «Київтеплоенерго» досліджуватиме тепломережі за допомогою аеромоніторингу.

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