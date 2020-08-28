Подільсько-Воскресенський міст будується всупереч проєкту і стане причиною транспортного колапсу, – Борислав Береза



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Борислав Береза розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського мосту всупереч проєкту Фото: Борислав Береза

Береза стверджує, що міст вже не на Троєщину, він закінчиться в районі метро «Лівобережна»

Подільсько-Воскресенський міст – черговий пам’ятник столичній корупції. Через зміну місця з’їду він не розв’яже проблему заторів на Троєщині, а тільки створить нові.

Про це лідер «Екопартії» та правозахисник Борислав Береза написав на сторінці у Facebook 27 серпня.

«Міст, який повинен був розвантажити рух з правого берега на Троєщину і у зворотній бік, навпаки, приведе до транспортного колапсу на лівому березі та лише збільшить затори. Чому? Тому що намагаються здати його до виборів і через це змінили місце з’їзду. Цей міст вже не на Троєщину. Він закінчиться в районі метро «Лівобережної», де після цього буде вічний затор», - написав політик.

У відео до публікації Борислав Береза повідомляє, що, усупереч початковому проєкту, з’їзд з Подільсько-Воскресенського мосту зараз намагаються вивести на вузьку вулицю Садову у приватному секторі з двома смугами – по одній смузі у кожен бік. Політик також акцентує увагу на будівництві ЖК поруч із мостом та вважає, що інтереси забудовника могли стати іще одним стимулом для зміни місця з’їзду.

«Влада врахувала інтерес забудовника, який зводить ЖК на набережній біля мосту. Без цього з'їзду вартість одного квадратного метра тут буде значно менша», - підкреслив Береза.

Нагадаємо, що за 5 років на будівництво Подільсько-Воскресенського моста із бюджету Києва уже витратили близько 6 млрд грн. На сьогодні цей міст є одним із найдорожчих у світі, якщо враховувати його протяжність.

За інформацією ЗМІ, будівництвом мосту займається компанія «Екобудтрейд», що пов’язана з сестрою нардепа із фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка.