Депутат Київради влаштував скандал у Київавтодорі (відео)



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Депутат Олександр Пабата із журналістом у приміщенні Київавтодору Фото: скріншот відео

Олександр Пабат вимагав пояснень щодо ремонтних робіт під час дощу

У вівторок, 25 серпня, у неробочий час (після 17:00) журналіст телеканалу КyivLive та депутат Київської міської ради Олександр Пабат увірвались до приміщення комунальної корпорації «Київавтодор». Про це повідомила пресслужба корпорації.

«Вони намагались спровокувати охоронця на бійку та вимагали впустити їх до закритого приміщення (комунальна корпорація працює з 8:00 до 17:00). Знімальна група і депутат хотіли отримати роз’яснення щодо проведення приватною фірмою дорожніх робіт під час дощу на просп. Героїв Сталінграда», - розповіли у Київавтодорі.

У корпорації зазначили, що ремонтні роботи виконувалися на прибудинковій території, яка не балансі ШЕУ районів.

«Ремонт проводила приватна фірма, а не працівники КП ШЕУ Оболонського району. А ні КК «Київавтодор», а ні КП ШЕУ Оболонського району не є замовниками робіт. Тож жодного стосунку до ситуації не маємо», - заявили у Київавтодорі.

Київавтодор також надав Пабату офіційне роз’яснення щодо ремонтних робіт під час дощу на проспекті Героїв Сталінграда.

Пабат на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що «разом з журналістами Телеканал Kyiv Live домовилися про зустріч з керівництвом КК «Київавтодор» уточнити, чому під проливним дощем відбуваються ремонтні роботи дорожнього покриття».