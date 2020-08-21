У Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом



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Під час оновлення об’єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення

З моменту зведення шляхопроводу у 1967 році, він не бачив ремонту - Кличко

Проїзд оновленим Борщагівським шляхопроводом повністю відкрили. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Столичний мер також оприлюднив відео з оновленого об’єкту.

«Проїзд Борщагівським шляхопроводом повністю відкрили. Нам довелося фактично будувати новий міст. Конструкція старого була в такому стані, що у будь-який момент могла статися катастрофа. З моменту зведення шляхопроводу у 1967 році, він не бачив ремонту!», - наголосив Віталій Кличко.

За його словами, під час оновлення об’єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі - оновили й під’їзди до нього.

«І ще одна приємна новина. Відсьогодні відкрили прохід оновленим пішохідним мостом над проспектом Леся Курбаса поблизу кінотеатру «Лейпциг». Також фахівці завершують капремонт пішохідного мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Миколи Василенка», - повідомив Віталій Кличко.