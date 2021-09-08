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    У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку

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    Столичні вогнеборці ліквідували загоряння в гуртожитку - У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку
    Столичні вогнеборці ліквідували загоряння в гуртожитку
    Фото: ДСНС

    У Києві горів гуртожиток КНЕУ

    У Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській, 49. Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

    «8 вересня о 19:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дегтярівській, 49, що у Шевченківському районі столиці», – ідеться у повідомленні.

    Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на шостому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку на площі 10 кв. м.

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    У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку
    У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку
    У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку
    У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку
    Фото: ДСНС

    О 20:11 пожежу локалізували, а о 20:12 – ліквідували.

    Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені меблі, побутова техніка, особисті речі, віконні рами, закопчені стіни та стеля кімнати.

    Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники речі
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    У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку