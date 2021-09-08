У Києві рятувальники загасили пожежу в студентському гуртожитку

У Києві горів гуртожиток КНЕУ

У Шевченківському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку на вулиці Дегтярівській, 49. Про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

«8 вересня о 19:40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дегтярівській, 49, що у Шевченківському районі столиці», – ідеться у повідомленні.

Як виявилося, пожежа виникла в одній із кімнат на шостому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку на площі 10 кв. м.

О 20:11 пожежу локалізували, а о 20:12 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені меблі, побутова техніка, особисті речі, віконні рами, закопчені стіни та стеля кімнати.

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня в Умані сталося займання на першому поверсі в кімнаті чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.