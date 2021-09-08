На відновлення костелу Святого Миколая вже зібрали понад 10 млн грн

Протиаварійні роботи оцінили у 75 млн грн

На відновлення костелу Святого Миколая в Києві, що постраждав від пожежі, уже зібрали 10,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України.

«Гроші на порятунок костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17-му годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 10,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Раніше у міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі святого Миколая після пожежі у 75 млн грн. Крім того, Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі.

Як відомо, пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня. Попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.