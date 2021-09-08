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    На відновлення костелу Святого Миколая вже зібрали понад 10 млн грн

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    Костел постраждав від пожежі - На відновлення костелу Святого Миколая вже зібрали понад 10 млн грн
    Костел постраждав від пожежі
    Фото з відкритих джерел

    Протиаварійні роботи оцінили у 75 млн грн

    На відновлення костелу Святого Миколая в Києві, що постраждав від пожежі, уже зібрали 10,5 млн грн. Про це повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України.

    «Гроші на порятунок костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17-му годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 10,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.

    Раніше у міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі святого Миколая після пожежі у 75 млн грн. Крім того, Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі.

    Як відомо, пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня. Попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

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    Теги: пожежа Олександр Ткаченко реставрація
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    На відновлення костелу Святого Миколая вже зібрали понад 10 млн грн