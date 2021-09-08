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    У київської маршрутки на ходу відвалилося колесо і влетіло в зупинку (відео)

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    Про постраждалих в інциденті не повідомляється - У київської маршрутки на ходу відвалилося колесо і влетіло в зупинку (відео)
    Про постраждалих в інциденті не повідомляється
    Фото: Скріншот відео «Київ оперативний»

    Після інциденту водій повернув гроші за проїзд пасажирам

    На Харківському шосе в Києві у маршрутки на ходу вирвало задню напіввісь, яка на швидкості влетіла в зупинку і розбила скло. Відео очевидців з місця подій опублікував «Київ оперативний».

    Пригода трапилася на маршруті 415 маршрутки. Після інциденту водій повернув гроші за проїзд пасажирам. Але не всім, а тим, хто цього вимагав. Про постраждалих в інциденті не повідомляється.

    Раніше повідомлялося, що в одній з київських маршруток на голови пасажирок впало скло з вентиляційного люка. Інцидент стався вранці 30 серпня в автобусі, який слідував за маршрутом №381 з Бучі на Академмістечко.

    Скло звалилося одній дівчині на голову, а другий – на руку. Але за словами однієї з постраждалих, водій маршрутки не став надавати їм допомогу. На додаток, він не зупинився і продовжив їхати, пояснивши, що «збивається з графіку».

    Також в мережі показали столичну маршрутку з проломленою підлогою.

    Теги: Київ громадський транспорт гроші водій
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    У київської маршрутки на ходу відвалилося колесо і влетіло в зупинку (відео)