У київської маршрутки на ходу відвалилося колесо і влетіло в зупинку (відео)

Після інциденту водій повернув гроші за проїзд пасажирам

На Харківському шосе в Києві у маршрутки на ходу вирвало задню напіввісь, яка на швидкості влетіла в зупинку і розбила скло. Відео очевидців з місця подій опублікував «Київ оперативний».

Пригода трапилася на маршруті 415 маршрутки. Після інциденту водій повернув гроші за проїзд пасажирам. Але не всім, а тим, хто цього вимагав. Про постраждалих в інциденті не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в одній з київських маршруток на голови пасажирок впало скло з вентиляційного люка. Інцидент стався вранці 30 серпня в автобусі, який слідував за маршрутом №381 з Бучі на Академмістечко.

Скло звалилося одній дівчині на голову, а другий – на руку. Але за словами однієї з постраждалих, водій маршрутки не став надавати їм допомогу. На додаток, він не зупинився і продовжив їхати, пояснивши, що «збивається з графіку».

Також в мережі показали столичну маршрутку з проломленою підлогою.