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    У курортній Затоці згоріли будиночки бази відпочинку

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    Чотири будиночки бази відпочинку&nbsp;&laquo;Фелічіта&raquo; згоріли&nbsp; - У курортній Затоці згоріли будиночки бази відпочинку
    Чотири будиночки бази відпочинку «Фелічіта» згоріли 
    Фото: ДСНС

    На базі відпочинку проживало 25 осіб, яких евакуювали до прибуття вогнеборців

    У курортній Затоці Одеської області рятувальники зранку ліквідували пожежу на базі відпочинку. В результаті згоріли чотири будиночки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Повідомлення про пожежу надійшло о 6:20. На момент прибуття рятувальників, горіли чотири будиночки на території бази відпочинку «Фелічіта». Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будинки.

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    У курортній Затоці згоріли будиночки бази відпочинку
    У курортній Затоці згоріли будиночки бази відпочинку
    У курортній Затоці згоріли будиночки бази відпочинку

    Вогнеборці локалізували пожежу о 6:50 та ліквідували о 7:56 на площі 120 метрів квадратних, не допустивши поширення полум'я.

    На базі відпочинку проживало 25 осіб, які були евакуйовані до прибуття підрозділів ДСНС.

    Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

    Теги: пожежа ДСНС відпочинок Одещина надзвичайні ситуації рятувальники
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    У курортній Затоці згоріли будиночки бази відпочинку