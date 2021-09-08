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    В Умані горів гуртожиток: постраждали шестеро студентів (фото)

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    Четверо студентів отруїлися газом&nbsp; - В Умані горів гуртожиток: постраждали шестеро студентів (фото)
    Четверо студентів отруїлися газом 
    Фото: Поліція Черкаської області

    Пожежу ліквідовували сім одиниць техніки

    Внаслідок пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро неповнолітніх. Четверо осіб отруїлись чадним газом. Про це повідомила поліція Черкаської області.

    Ще двоє студентів травмувалися склом, коли намагались під час займання вибратися на вулицю через вікно на першому поверсі.

    Медики надають потерпілим допомогу у лікарні.

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    В Умані горів гуртожиток: постраждали шестеро студентів (фото)
    В Умані горів гуртожиток: постраждали шестеро студентів (фото)

    Під час евакуації із гуртожитку вивели майже 30 мешканців. Рятувальники повідомили, що площа пожежі склала 30 кв. м. Евакуйовувати мешканців з гуртожитку довелося за допомогою автодрабин.

    До ліквідації займання залучили 28 пожежників та сім одиниць техніки.

    Нагадаємо, у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади у Київській області горіла церква Івана Богослова. До слова, українські підприємці за 24 години зібрали 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколая в Києві.

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    Теги: пожежа студенти Умань
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    В Умані горів гуртожиток: постраждали шестеро студентів (фото)