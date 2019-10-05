У Києві смертельно хвора жінка викинулася з вікна на очах у сина
Син не встиг завадити матері вчинити самогубство
Смерть від удару наступила миттєво
У Києві на вулиці Павла Тичини на Березняках літня жінка викинулася з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку і розбилася на смерть.
Про це повідомляє Інформатор.
Відзначається, що в момент трагедії у квартирі перебував син. Інцидент стався у нього на очах.
«Жінка страждала онкологічним захворюванням. Загибла постійно відчувала сильні болі і вже неодноразово намагалася накласти на себе руки. Жінка дочекалася моменту, коли її син вийде з кімнати, забралася на підвіконня і вистрибнула з вікна. Син не встиг перешкодити матері вчинити самогубство. Вона зістрибнула, як тільки він увійшов до приміщення», – йдеться в повідомленні.
Смерть від удару наступила миттєво. Медики, що прибули за викликом, нічим не змогли допомогти жінці.
Нагадаємо, в Ужгороді чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділку поліції.