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    У Києві смертельно хвора жінка викинулася з вікна на очах у сина

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    <p>Син не встиг завадити матері вчинити самогубство</p> - У Києві смертельно хвора жінка викинулася з вікна на очах у сина

    Син не встиг завадити матері вчинити самогубство

    Фото: Інформатор

    Смерть від удару наступила миттєво

    У Києві на вулиці Павла Тичини на Березняках літня жінка викинулася з вікна на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку і розбилася на смерть.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Відзначається, що в момент трагедії у квартирі перебував син. Інцидент стався у нього на очах.

    «Жінка страждала онкологічним захворюванням. Загибла постійно відчувала сильні болі і вже неодноразово намагалася накласти на себе руки. Жінка дочекалася моменту, коли її син вийде з кімнати, забралася на підвіконня і вистрибнула з вікна. Син не встиг перешкодити матері вчинити самогубство. Вона зістрибнула, як тільки він увійшов до приміщення», – йдеться в повідомленні.

    Смерть від удару наступила миттєво. Медики, що прибули за викликом, нічим не змогли допомогти жінці. 

    Нагадаємо, в Ужгороді чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділку поліції.

    Київ смерть самогубство жінка
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