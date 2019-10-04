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    Події в Україні

    Жахлива трагедія на Волині: робітника пилорами розрізало навпіл

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    <p>Від побаченого у власника пилорами стався інфаркт</p> - Жахлива трагедія на Волині: робітника пилорами розрізало навпіл

    Від побаченого у власника пилорами стався інфаркт

    Фото ілюстративне

    Розпилюючи деревину, хлопець упав і стрічка пилорами розрізала тіло навпіл

    У селі Галина Воля Старовижівського району Волинської області трапилася трагедія - 27-річний місцевий житель загинув на пилорамі, власник якої – у реанімації.

    Про це повідомляє видання «Волинська правда».

    Зазначається, що трагедія сталася вчора, 3 жовтня, близько 22:00. За словами місцевих жителів, загиблий працював на подвір’ї двоюрідного брата, який і є власником пилорами.

    Розпилюючи деревину, хлопець спіткнувся та упав. Стрічка пилорами розрізала тіло навпіл. За словами жителів, від побаченого у власника пилорами стався інфаркт. Його забрала «швидка» до районної лікарні, де він наразі перебуває у реанімації.

    Інформацію підтвердили і у сільській раді, де повідомили, що загиблий – напівсирота. Як повідомили ЗМІ у поліції, тіло направили на проведення судово-медичної експертизи з метою остаточного встановлення часу та причини смерті.

    Слідчі за фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 з приміткою «Нещасний випадок».

    Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини цього випадку.

    трагедія смерть Волинська область
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