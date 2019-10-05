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    У світі

    Заворушення в Іраку: кількість загиблих зросла до 60

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    Масові заворушення в Іраку спалахнули 1 жовтня - Заворушення в Іраку: кількість загиблих зросла до 60
    Масові заворушення в Іраку спалахнули 1 жовтня

    Поранення в ході акцій протесту отримали понад 2500 людей

    Кількість загиблих у ході масових антиурядових акцій в Іраку сягнула щонайменше 60 осіб.

    Про це повідомляє Анадолу.

    «Внаслідок масових антиурядових акцій в Іраку, які тривають уже кілька днів, загинули не менше 60 осіб», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, поранення в ході акцій протесту отримали понад 2500 людей. За даними агентства, у зв'язку з великою кількістю поранених лікарні країни переведені на особливий режим роботи.

    Масові заворушення в Іраку спалахнули 1 жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

    Протягом 2 жовтня у заворушеннях загинули чотири людини. Міністерство зв'язку і комунікацій розпорядилося заблокувати соціальні мережі Facebook, Twitter, меседжер WhatsApp і низку інтернет-ресурсів, через які поширюються заклики до іракців приєднатися до акцій протесту.

    Ірак Багдад акція смерть протест активісти
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