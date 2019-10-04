Сенцов зустрівся у Києві з російською активісткою Івлєвою



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Олег Сенцов і Вікторія Івлєва

Вікторія Івлєва наразі перебуває в Україні

Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов у Києві зустрівся з російською журналісткою і громадською активісткою Вікторією Івлєвою.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Влітку 15 року я отримала смс від Ангеліни Карякіної, нині головного редактора «Громадське Телебачення», а тоді просто журналіста. Смс була із залу суду в Ростові-на-Дону. У ній було чотири слова: Олег двадцять, Саша десять. Це був вирок ім’ям Російської Федерації Олегу Сенцову і Олександру Кольченко. А сьогодні ми ось стоїмо, обіймаючись з Олегом в центрі Києва. Ну, звичайно, життя - нескінченне чудо. І у мене течуть сльози з очей, і мене втішає Сенцов», - написала Івлєва.

До слова, Сенцов розкритикував ПАРЄ за повернення російської делегації, у той час коли у в'язницях РФ утримують українських політв'язнів.

Нагадаємо, у вересні в Москві затримували активістку Івлєву, яка допомагала полоненим українцям.