У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)



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Автодорівці очищують вулиці від снігу Фото: Київавтодор

Дороги і тротуари обробляють протиожеледними засобами

У четвер, 13 лютого, вранці у Києві пройшов мокрий сніг за температури близько 0 градусів.

Служби комунальної корпорації «Київавтодор» працюють на столичних дорогах.

«Аби не допустити утворення ожеледиці, дороги і тротуари обробили протиожеледними засобами. Особлива увага - до підйомів/спусків, покриття із бруківки і штучних споруд (мости, шляхопроводи, естакади)», - інформує пресслужба корпорації.

Як повідомлялося, корпорація «Київавтодор» отримала нову спецтехніку для обробки доріг - 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Узимку вони можуть обробляти дорожнє покриття рідкими хлоридами, зменшуючи таким чином використання солі. А влітку ці спецавто можуть мити вулиці. Попереду автомобіля ставиться спеціальна балка з форсунками, через які під тиском подається вода з миючими засобами.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 13 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.