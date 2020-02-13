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    У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)

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    Автодорівці очищують вулиці від снігу - У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)
    Автодорівці очищують вулиці від снігу
    Фото: Київавтодор

    Дороги і тротуари обробляють протиожеледними засобами

    У четвер, 13 лютого, вранці у Києві пройшов мокрий сніг за температури близько 0 градусів.

    Служби комунальної корпорації «Київавтодор» працюють на столичних дорогах.

    «Аби не допустити утворення ожеледиці, дороги і тротуари обробили протиожеледними засобами. Особлива увага - до підйомів/спусків, покриття із бруківки і штучних споруд (мости, шляхопроводи, естакади)», - інформує пресслужба корпорації.

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    У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)
    У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)
    У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)
    У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)
    У Києві сніг і ожеледиця: комунальники обробляють дороги (фото)

    Як повідомлялося, корпорація «Київавтодор» отримала нову спецтехніку для обробки доріг - 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Узимку вони можуть обробляти дорожнє покриття рідкими хлоридами, зменшуючи таким чином використання солі. А влітку ці спецавто можуть мити вулиці. Попереду автомобіля ставиться спеціальна балка з форсунками, через які під тиском подається вода з миючими засобами.

    Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 13 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

    Київ дороги Київавтодор снігопад
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