Київ отримав нову спецтехніку для обробки доріг (фото, відео)



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Київавтодор отримав 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва Віталій Кличко показав нову техніку Київавтодору

Комунальна корпорація «Київавтодор» отримала нову спецтехніку для обробки доріг - 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

Також він опублікував відео про те, як працює ця техніка.

«Ми продовжуємо оновлювати автопарк комунальної техніки. «Київавтодор» отримав нову спецтехніку для обробки доріг. Це 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Узимку вони можуть обробляти дорожнє покриття рідкими хлоридами, зменшуючи таким чином використання солі. І навіть за таких температурних «каруселей» - коли опади тривають за плюсової температури, а вночі мороз, - на вулицях, що обробили рідкими хлоридами, тривалий час не утворюється ожеледиця. Розчин наносять на сухий асфальт і, як тільки починає падати сніг, хімічна реакція нейтралізує його на дорожньому покритті», - написав Кличко.

За його словами таку технологію обробки доріг рідкими хлоридами використовують в Австрії та Німеччині.

«А влітку ці спецавто можуть мити вулиці. Попереду автомобіля ставиться спеціальна балка з форсунками, через які під тиском подається вода з миючими засобами. Це дозволить нам зменшити і забрудненість повітря в місті», - підкреслив мер Києва.

Він нагадав, що з 2014-го року парк спеціальної техніки підприємств «Київавтодора» поповнився 232 одиницями техніки. Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання доріг.