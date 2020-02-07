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    Київ отримав нову спецтехніку для обробки доріг (фото, відео)

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    Київавтодор отримав 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням - Київ отримав нову спецтехніку для обробки доріг (фото, відео)
    Київавтодор отримав 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва Віталій Кличко показав нову техніку Київавтодору

    Комунальна корпорація «Київавтодор» отримала нову спецтехніку для обробки доріг - 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер столиці Віталій Кличко.

    Також він опублікував відео про те, як працює ця техніка.

    «Ми продовжуємо оновлювати автопарк комунальної техніки. «Київавтодор» отримав нову спецтехніку для обробки доріг. Це 9 нових автомобілів Ford з універсальним обладнанням. Узимку вони можуть обробляти дорожнє покриття рідкими хлоридами, зменшуючи таким чином використання солі. І навіть за таких температурних «каруселей» - коли опади тривають за плюсової температури, а вночі мороз, - на вулицях, що обробили рідкими хлоридами, тривалий час не утворюється ожеледиця. Розчин наносять на сухий асфальт і, як тільки починає падати сніг, хімічна реакція нейтралізує його на дорожньому покритті», - написав Кличко. 

    За його словами таку технологію обробки доріг рідкими хлоридами використовують в Австрії та Німеччині.

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    Київ отримав нову спецтехніку для обробки доріг (фото, відео)
    Київ отримав нову спецтехніку для обробки доріг (фото, відео)

    «А влітку ці спецавто можуть мити вулиці. Попереду автомобіля ставиться спеціальна балка з форсунками, через які під тиском подається вода з миючими засобами. Це дозволить нам зменшити і забрудненість повітря в місті», - підкреслив мер Києва.

    Він нагадав, що з 2014-го року парк спеціальної техніки підприємств «Київавтодора» поповнився 232 одиницями техніки. Більшість цих спецавто – техніка для зимового утримання доріг.

    Віталій Кличко Київ автопарк Київавтодор транспорт
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