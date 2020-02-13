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    В Україні буде холодно та вітряно: прогноз погоди на 13 лютого

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    В Україні буде холодно та вітряно: прогноз погоди на 13 лютого

    У Карпатах невеликий сніг, температура удень -2...-7 градусів.

    13 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

    У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

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    На сході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +2...+7 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер
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