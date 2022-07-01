У Києві спалахнула велика пожежа на озері Вирлиця (відео)

На столичному пляжі сильна пожежа

У столиці спалахнула сильна пожежа біля озера Вирлиця. Очевидці опублікували кадри займання, на яких видно велике полум'я.

Попри пожежу, відпочивальники не поспішають залишати пляж. На відео видно, що горить сухостій. На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Нагадаємо на всіх пляжах Києва заборонили купатися: що стало причиною.

Крім того, 20 червня у Києві сталася пожежа у іншому спальному районі, на вулиці Харківській.

А в ніч з 12 на 13 червня у вогні, що охопив багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова, загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом.