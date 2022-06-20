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    Новини

    У Києві в житловому масиві зайнялася пожежа (фото, відео)

    Сподіваємося, ніхто не постраждає - У Києві в житловому масиві зайнялася пожежа (фото, відео)
    Сподіваємося, ніхто не постраждає
    фото: Реальний Київ

    Очевидці повідомляють, що загоряння чимале

    У столиці України надвечір 20 червня мешканці повідомили, що на одній з вулиць зайнялася пожежа. Про це пишуть кияни в соцмережах.

    Повідомляють, що на Харківській щось горить і вогонь поширюється, у повітрі відчувається запах гару.

    Киян просять зачиняти вікна.

    Офіційної інформації щодо того, що саме сталося, поки немає.

    Нагадаємо, у Києві вранці пролунали вибухи (відео).

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    Теги: пожежа росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві в житловому масиві зайнялася пожежа (фото, відео)