У Києві в житловому масиві зайнялася пожежа (фото, відео)

Очевидці повідомляють, що загоряння чимале

У столиці України надвечір 20 червня мешканці повідомили, що на одній з вулиць зайнялася пожежа. Про це пишуть кияни в соцмережах.

Повідомляють, що на Харківській щось горить і вогонь поширюється, у повітрі відчувається запах гару.

Киян просять зачиняти вікна.

Офіційної інформації щодо того, що саме сталося, поки немає.

Нагадаємо, у Києві вранці пролунали вибухи (відео).

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