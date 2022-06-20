У Києві в житловому масиві зайнялася пожежа (фото, відео)
Сподіваємося, ніхто не постраждає
фото: Реальний Київ
Очевидці повідомляють, що загоряння чимале
У столиці України надвечір 20 червня мешканці повідомили, що на одній з вулиць зайнялася пожежа. Про це пишуть кияни в соцмережах.
Повідомляють, що на Харківській щось горить і вогонь поширюється, у повітрі відчувається запах гару.
Киян просять зачиняти вікна.
Офіційної інформації щодо того, що саме сталося, поки немає.
Нагадаємо, у Києві вранці пролунали вибухи (відео).
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