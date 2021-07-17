На всіх пляжах Києва заборонили купатися: що стало причиною

На пляжах столиці можна лише засмагати

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі

Від сьогодні на усіх муніципальних пляжах столиці вивішуються червоні прапори. Це означає, що там заборонено купатися, повідомляє комунальне підприємство «Плесо».

Міська влада наголошує, що заходи ввели з профілактичною метою.

«За умови тривалої аномальної спеки у водних об’єктах відбувається активне «цвітіня» води – розмноження синьо-зелених водоростей, які споживають з води кисень і виділяють токсичні речовини. Як наслідок, відбувається зниження концентрації розчиненого кисню у воді, що є передумовою для замору риби. За таких обставин санітарна якість води суттєво погіршується», – пояснюють комунальники.

Тож заборона купатися оголошена через потенційні ризики для здоров’я та аби запобігти поширенню інфекційних хвороб.

«Усім чотирнадцятьом офіційним пляжам Києва присвоєно тимчасовий статус «Не купатися». Про зняття цього статусу буде повідомлено окремо», – ідеться в заяві.

Водночас, території пляжів залишаються відкритими для відпочинку та дозвілля на березі.

Як раніше писав «Главком», на трьох морських пляжах Одещини не рекомендують купатися через незадовільний стан води.

Також на початку липня Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром. Особливо підтопленим опинилося курортне місто Сочі.

Після негоди пляж міста перетворився на суцільний смітник з пакетами, порожніми пляшками від пива та поломаними гілляками. Але місцевих і туристів цей пляжний смітник не зупинив. Люди засмагають на рушниках поміж купами бруду.