У Києві спецпризначенці затримали чоловіка, що перебував у розшуку



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32-річний зловмисник перебуває у розшуку за вчинення крадіжки в Івано-Франківській області Фото: Нацполіція

Під час поверхневого огляду сумці зловмисника правоохоронці виявили згортки із наркотиками

На вулиці Юрія Смолича у Голосіївському районі столиці під час патрулювання група швидкого реагування полку поліції особливого призначення №2 помітила підозрілого чоловіка, який при появі поліцейського автомобіля почав бігти.

Спецпризначенці наздогнали незнайомця та під час поверхневого огляду вилучили з його сумки поліетиленові пакетики з канабісом. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Перевіривши документи чоловіка, правоохоронці з’ясували, що 32-річний зловмисник перебуває у розшуку за вчинення крадіжки в Івано-Франківській області.

Вилучену речовину направили на проведення експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Про затримання чоловіка повідомлено ініціатора розшуку.

Нагадаємо, 8 липня на вулиці Басейній, 9 у центрі Києва патрульні зупинили мопед Yamaha, який їхав без номерних знаків. Під час спілкування чоловік поводився агресивно. При огляді у водія були виявлені речовини, схожі на наркотичні