У центрі Києва затримали агресивного мопедиста із наркотиками (фото)



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У чоловіка знайдено 39 пакетів із наркотичною речовиною Фото: Інформатор

Чоловік перебував у розшуку поліції

У понеділок, 8 липня, на вулиці Басейна, 9 у центрі Києва патрульні зупинили мопед Yamaha, який їхав без номерних знаків. Під час спілкування чоловік поводився агресивно.

Також водій мопеда не мав при собі документів. Про це повідомляє Інформатор.

Коли особу чоловіка встановили, то з'ясувалося, що він перебуває в розшуку.

При огляді у водія були виявлені речовини схожі на наркотичні.

В цілому було знайдено 39 пакетів: 19 - з порошкоподібною речовиною білого кольору, 9 - рослинного походження зеленого кольору, 2 з грибами і 9 пакетів з розфасованими таблетками. Частину із загального переліку чоловік намагався викинути при понятих і втекти. Поліцейським довелося скористатися перцевим газом і надіти на нього наручники.

Точна вага і загальна кількість речовин, а також чи дійсно вони наркотичні - встановлюватимуть правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.