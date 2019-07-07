На Вінниччині затримали торговців наркотиками через онлайн-додаток



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Наркоторговцям загрожує до 10 років позбавлення волі

Поліцейські Вінниччини затримали злочинну групу, яка через інтернет-магазин розповсюджувала наркотики.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«5 липня затримали двох молодих людей, які у центрі міста Бар через інтернент-магазини у мобільному додатку розповсюджували наркотичні засоби. Через мобільний додаток правопорушники отримували замовлення та шляхом «закладок» розповсюджували амфетамін та канабіс», – вказали у поліції.

Тож, як вказано, під час чергового факту продажу наркотиків затримали 18 та 19-річних місцевих жителів.

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканнях затриманих працівники поліції вилучили 26 згортків з амфетаміном, підготовлених для «закладок», електронні ваги та пакетики для фасування.

За словами затриманих, наркотичні речовини вони купували через Інтернет, вдома фасували по 0,5-1 г та перепродували за вищою ціною. Вилучені речовини направлені на експертизу. Наразі поліція встановлює джерело надходження наркотиків до затриманих.

Правопорушники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.