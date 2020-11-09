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    На Київщині наркоман із ножем напав на вагітну жінку

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    Поліція вилучила у молодика ніж, чз яким він напав на жінку - На Київщині наркоман із ножем напав на вагітну жінку
    Поліція вилучила у молодика ніж, чз яким він напав на жінку
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці оперативно затримали молодика

    У Переяславі невідомий чоловік серед вулиці напав на вагітну жінку з ножем, почав погрожувати фізичною розправою. Повідомлення про це надійшло на спецлінію 102.

    Поліцейські швидко затримали молодика, повідомляє Переяслав-Хмельницький відділ поліції.

    Нападником виявився 27-річний місцевий житель. На момент скоєння злочину він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

    Під час поверхневої перевірки зловмисника правоохоронці виявили згорток із речовиною рослинного походження - канабісом.

    Дана речовина та ніж вилучені, зловмисника затримано в порядку ст.. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Тривають слідчі дії.

    Як повідомлялося, оперативники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили чоловіка, який за місцем мешкання зберігав гранату та наркотичні речовини.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад наркотики жінка
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