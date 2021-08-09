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    У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)

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    Загорання виникло на п'ятому поверсі адмінбудівлі - У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)
    Загорання виникло на п'ятому поверсі адмінбудівлі
    Фото: ДСНС

    Причини та обставини пожежі в адмінбудівлі з'ясовують правоохоронці

    У неділю, 8 серпня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Північно-Сирецька, 3 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Рятувальники встановили, що пожежа сталася на п'ятому поверсі у шестиповерховій адміністративній будівлі. Як виявилося, горіло будівельне сміття та будматеріали.

    Пожежу було локалізовано о 21:17, та ліквідовано о 21:40 на площі 50 кв. м.

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    У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)
    У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)
    У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)
    У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)

    До ліквідації було залучено 6 одиниць техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

    Травмованих і загиблих на пожежі не виявлено.

    Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

    Як повідомлялося, 30 червня сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)