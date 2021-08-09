У Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі (фото)

Причини та обставини пожежі в адмінбудівлі з'ясовують правоохоронці

У неділю, 8 серпня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Північно-Сирецька, 3 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Рятувальники встановили, що пожежа сталася на п'ятому поверсі у шестиповерховій адміністративній будівлі. Як виявилося, горіло будівельне сміття та будматеріали.

Пожежу було локалізовано о 21:17, та ліквідовано о 21:40 на площі 50 кв. м.

До ліквідації було залучено 6 одиниць техніки, а також 25 чоловік особового складу ДСНС.

Травмованих і загиблих на пожежі не виявлено.

Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

Як повідомлялося, 30 червня сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці