У Києві спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)
Скріншот із відео
Автобус згорів повністю, люди встигли вибігти
У Києві на вулиці Крайній в Деснянському районі сьогодні ввечері стався інцидент з маршруткою. Як повідомляє «Київ оперативний» у Facebook, транспортний засіб спалахнув.
На той момент в салоні перебували пасажири. На щастя, вони встигли вибігти.
Інцидент стався неподалік Лісового кладовища. За декілька хвилин маршрутка згоріла вщент.
Нагадаємо, 29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.
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