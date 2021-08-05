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    У Києві спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)

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    У Києві спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)
    Скріншот із відео

    Автобус згорів повністю, люди встигли вибігти

    У Києві на вулиці Крайній в Деснянському районі сьогодні ввечері стався інцидент з маршруткою. Як повідомляє «Київ оперативний» у Facebook, транспортний засіб спалахнув.

    На той момент в салоні перебували пасажири. На щастя, вони встигли вибігти.

    Інцидент стався неподалік Лісового кладовища. За декілька хвилин маршрутка згоріла вщент.

    Нагадаємо, 29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

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    Теги: пожежа Київ
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    У Києві спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)