У Києві спалахнула маршрутка з пасажирами (відео)

Автобус згорів повністю, люди встигли вибігти

У Києві на вулиці Крайній в Деснянському районі сьогодні ввечері стався інцидент з маршруткою. Як повідомляє «Київ оперативний» у Facebook, транспортний засіб спалахнув.

На той момент в салоні перебували пасажири. На щастя, вони встигли вибігти.

Інцидент стався неподалік Лісового кладовища. За декілька хвилин маршрутка згоріла вщент.

Нагадаємо, 29 липня ввечері на вул. Довженка, 4, що у Шевченківському районі столиці, сталося займання маршрутки.

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