У центрі Києва горіла адмінбудівля

Рятувальникам довелося викликати електриків для знеструмлення будівлі

У середу, 30 червня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 18:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Рятувальники встановили, що в електрощитовій сталося коротке замкнення проводки з подальшим горінням. Через високу напругу додатково було викликано електриків для знеструмлення будівлі, після чого о 19:46 пожежу було успішно ліквідовано за допомогою двох вогнегасників.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

На місці пожежі працювали 15 рятувальників

Жертв і постраждалих немає.

Обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 30 червня у Мукачеві спалахнув придорожній готель.

Також того ж дня у Києві горіла багатоповерхівка.