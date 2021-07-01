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    У центрі Києва горіла адмінбудівля

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    Будівля на вул. Семена Петлюри, 16 старовинної побудови - У центрі Києва горіла адмінбудівля
    Будівля на вул. Семена Петлюри, 16 старовинної побудови
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальникам довелося викликати електриків для знеструмлення будівлі

    У середу, 30 червня, сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 18:43, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Рятувальники встановили, що в електрощитовій сталося коротке замкнення проводки з подальшим горінням. Через високу напругу додатково було викликано електриків для знеструмлення будівлі, після чого о 19:46 пожежу було успішно ліквідовано за допомогою двох вогнегасників.

    На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    На місці пожежі працювали 15 рятувальників
    На місці пожежі працювали 15 рятувальників

    Жертв і постраждалих немає.

    Обставини виникнення пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 30 червня у Мукачеві спалахнув придорожній готель.

    Також того ж дня у Києві горіла багатоповерхівка.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У центрі Києва горіла адмінбудівля